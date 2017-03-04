Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki referandum mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size F-16’lar sökmedi. Tanklar toplar sökmedi. Sizler bir şeye inanıyordunuz.

Şehadete inananlar için ölüm bir hiçtir. Şehadete inananlar için toprak bir hiçtir.

Kardeşlerim bu milletin istikbali için gözünü kırpmadan tüm Tekirdağlı şehitleri rahmetle yad ediyorum.

Kardeşlerim eğitimden sağlığa birçok eserlerin açılışını resmen yapıyoruz.

Bu hayır diyenlere soracaksınız neden? Niye?

Çünkü Kandil’e 14-15 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. Öyle mi? Genç kızlarımızı bunlar götürdü. Öyle mi? Onlara silahlı eğitimleri Kandil dağlarında onlar verdi. Bunları şehirlere indirip el yapımı bombalarla şehirlerde bunlar ölüm kustular. Kan kustular. Bunu yaptılar mı? Şimdi talimat veriyorlar dağdan, oyumuz hayır.

Gençlerimizin önünü ufkunu açacağız. Onlara şunu söyleyeceğiz Ahmedim Mehmedim, Aşyem, Fatmam 21 yaşında gemileri karadan yürüttü bir çağı kapattı bir çağı açtı buna hazır mısın? Öyleyse derslerine iyi çalışacaksın. Sosyal hayatta siyasi hayatta daha uyanık olacaksın. Buyur sana parlamento buyur sana devlet yönetimi. 21, 22 yaşında adam dev firmalara CEO oluyor. Dışişleri bakanı oluyor. Benimki niye olmasın.

Tekirdağlı Fatma da olacak. Şu kalan 41 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çok koşacağız. Tekirdağ’ın sandıkları patlatması lazım. Türkiye büyüsün evlatlarımız çok daha modern bir ülkede yaşasın diye bu gayretleri gösteriyoruz. Milletimiz için Tekirdağlı kardeşlerimiz için çalışıyoruz.

Artık güçlenen bir Türkiye var. Lider olma yolunda bir Türkiye var. Biz 16 Nisan’ı farklı bir neticeyle yönetim sistemindeki bir değişiklikle geleceğe sıçrama yaparak ilerlememiz lazım. Engelleri aşacağız. Ne diyorlar TBMM’nin yetkileri alınıyor. Yalan. Yalan. Yetkileri aynen kendisinde. Alınan var. Ne?

Sen milletvekili olarak kimin vekilisin milletin, asıl gensoru sahibi kim millet. Diyoruz ki ey millet. Al bu yetkiyi sen kullan. Şimdi 5 yılda bir vatandaş sandığa gidecek. Hükümetten memnunsa tamam değilse… Şimdi işi gerçek sahibine havale ediyoruz. Parlamento yine denetleme görevini sürdürecek. Biz neler çektik ya. Bu ülkede ah benim kardeşlerim. 16 ayda bir hükümet kuruldu ya. Hükümetler geldi. Hükümetler gitti.

İstikrar olur mu böyle bir ülkede. Güven olur mu? Hem istikrar hem güven için 5 yılda bir. Ne diyorlar, tek adam istediği gibi seçime götürecek. Gene yalan. Bakınız cumhurbaşkanı eğer seçime gitme gereğini duyuyorsa o zaman parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşuyorlar mı?