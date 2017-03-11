Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu zatı (Kılıçdaroğlu) muhatap alma kararı vermiştim. 15 Temmuz sonrası belki hakikatleri görmüştür diye Yenikapı’ya davet ettim. Sonradan birileri kendisini baskıya aldı ve son anda Yenikapı’ya katıldı. Yenikapı aslında bir kardeşlik buluşmasıydı ve o bunu anlamadı ve görüşmeyi tersine çevirdi. Ama biz yolumuza Sayın Bahçeli’yle devam ettik. Şu an Tayyip Erdoğan olarak, MHP lideri Bahçeli olarak şu andaki duruşumuz, 15 Temmuz öncesi ve sonrası bir duruştur. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı bir duruştur bu.

Ana muhalefet lideri idamı getirin diyor. Sen idama var mısın onu söyle. Sayın Bahçeli açıkladı, başbakanın da farklı düşündüğünü sanmıyorum. Peki Kılıçdaroğlu sen var mısın? Allah’ın izniyle 16 Nisan’daki evet ‘idamın’ da parlamentoya gelmesi demek.

Kılıçdaroğlu dersini çalışmayan tembel çocuklar gibi. Hayır denmesi için çalışıyor. Hakkıdır tabi ama her işi gibi bunun da haysiyeti, şerefi var. Ama siz olmayan şeyleri anlatırsanız. Ne haysiyetiniz kalır, ne şerefiniz kalır, ne de onurunuz kalır.

Bu sabah bir kahvaltı yapmış. STK temsilcilerime hitap ediyor. Diyor ki taraflı Cumhurbaşkanı istemiyorum. Ben de soruyorum bu ülkede ne zaman tarafsız cumhurbaşkanı olmuş? Bir insanın zikri ve fikri varsa tarafı da vardır. Ben bu göreve gelirken tarafsız olmayacağımı peşinen beyan etmiştim. Ben milletimden yana olacağımı söylemiştim.

Onların rahatsızlığının sebebi bizim vesayetin bekçiliği yerine milletin temsilciliğini yapıyor olmamız. Yargı Cumhurbaşkanı’nın emrine girecek diyor. Külliyen yalan, külliyen yanlış. Mevcut sistem devam ediyor. Kılıçdaroğlu dersine iyi çalış. Kılıçdaroğlu’na kendi hukukçu danışmanlarımı gönderebilirim.

Valiler şu anda evet için çalışıyormuş, kaymakamlar imamlar müezzinler Evet için çalışıyormuş. Bu sözlerin hepsi hakarettir. Haddini bil ya. Sen şu anda Kandil’de ‘Hayır’ diyenlerle berabersin. Sen önce bunun cevabını ver. Adliyeye, camiye, kışlaya siyaset girecek diyorsun. Sen silahlı kuvvetlerimize hakaret ediyorsun.

Bu zat kimseyle kavga etmek istemiyoruz diyerek adeta olayın üstüne tüy dikiyor.

Bir devlet bir kişiyi ikna ettiğinde 24 saatte hatta 12 saatte Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirir diyor. Hangi devlet kimi ikna edecek? Bu nasıl bir saçmalık? Bunu denemediler mi denediler. 15 Temmuz’da buna teşebbüs ettiler. Benim sevgili milletim inançlı milletim meydanlara döküldü mü? Sen o gece havalimanında kaçamak turlar atıyordun. Ama benim milletim havalimanında Cumhurbaşkanını bekliyordu.

Onlar bombaları yağdırıyor ama benim sevgili şehitlerim kelime-i şahadet getirip o bombaların üzerlerine gidiyordu.

Ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı’nda darbecilere direnmek yerine güvenli bölgeye kaçtı. Tutturmuş ‘bir rejim değişikliği’ diyor.