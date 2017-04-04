Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan Kerkük'te Kürt bayrağının asılmasına izin verilmesi kararını eliştirdi: Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum. Hemen o bayraklarınızı oradan indirin. Yoksa şu anda geldiğimiz noktadan geri atmaya mecbur kalırsınız.

Erdoğan, “Kerkük’te bir defa milli bayrağın dışında ikinci bir bayrağın asılmasını yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Bu yanlıştan hemen dönün. Irak hükümeti zaten kararı doğru bulmadıkları açıkladılar. Kerkük’ün Kürtlerin’dir safsatasına asla uymuyoruz. Arabıyla Türküyle Kürtü varsa Kürdi ile onlara aittir. Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum. Hemen o bayraklarınızı oradan indirin. Yoksa şu anda geldiğimiz noktadan geri atmaya mecbur kalırsınız” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta yaptığı referandum mitinginde konuşmasına Alparslan Türkeş'i anarak başladı. Erdoğan, “Geçmişte ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde liderlikleriyle milletimize öncülük etmiş isimleri sık sık hatırlıyoruz. 16 Nisan'da yapılacak halkoylamasıyla getirmek istediğimiz yeni yönetimin hazırlığında Rahmetli Türkeş ve diğer liderlerin tavsiyelerinin önemli payı olmuştur” dedi.

Önümüzdeki seçimde önünüze iki sandık gelecek. Birincisinde cumhurbaşkanı ve onun kuracağ hükümeti ikincisinde milletvekillerini seçeceğiz

Anamuhalefetin başındaki zat ne diyor. Cumhurbaşkanı gelecek. Meclis’i feshedecek.

Seçim kararı almak demek, hem parlamentonun yeniden seçilmesi hem cumhurbaşkanının yeniden seçilmesidir oysa.

Acayip yalan söylüyor. Bıktım bunun yalanlarından. Yeni birşey bulmuş. Muhtarlıklar kapatılıcak diyor. İnananlar var

40 yıllık siyaset tecrübesi var. 20 Yaşından bu yana gençlik kollarında, belediye başkanlınlığı yapmışım, Başbakanlık 2.5 yıldır da Cumhurbaşkanıyım. Birleşmiş Milletler de muhtarlar sanki muhtarlara konuşuyor gibi konuştu diye ifade kullandı. böyle bir ifade kullanırsan bu benim muhtarlarıma hakaret ettin. Yanıt verdi Haddime mi… Sabah başka akşam başka …

Kararname ile muhtarlık kapanamaz. Zira bunlar kanunla geldiler. Kanunla gidebilirler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne rest çekmişti. Oraya da geldi.