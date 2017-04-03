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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon’da konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuşuyor.

17:383 Nisan 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki toplu açılış töreninde konuşuyor.
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