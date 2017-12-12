Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBA ödül töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBA Ödülleri'ni alanları açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Türkiye her alanda olduğu gibi bilimsel alanda da bölgesine öncülük etmek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her yıl düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ankara ve İstanbul yanında Erzurum'dan İzmir'e bütün şehirlerimizde ülkemizin her köşesindeki bilim insanlarını bu listede görmekten gurur duyuyorum. Geçen yıl kaybettiğimiz Halil İnalcık hocamız adına verilen ödülümüze Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatih Yeşil layık görülmüştür. Bu bilim insanlarımızı şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum. Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Çeşitli üniversitelerimizden 39 bilim insanımıza ödüllerini teslim edeceğiz.

Bilim insanoğlunun fıtratında var olan merakla yürüttüğü ve hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Medeniyetler arasındaki fark bilimin kendisinden ziyade fikri ayrılışlardan kaynaklanıyor. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz herkese yetecek kadar enerji de üretebilirsiniz.