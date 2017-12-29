Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 aslan hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afrika temasları sırasında Sudan'da 3 adet aslan yavrusu hediye edildiği, Cumhurbaşkanı'nın torunlarının istemesine rağmen Berat Albayrak'ın veto ettiği aslanların Gaziantep hayvanat bahçesine gönderildiği öğrenildi.

Vatan gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik, bir dizi resmi temas için Afrika’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sudan’da 3 yavru aslan hediye edildiğini yazdı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; hediye edilen aslanları, torunlarının ilk başta istemediğini ardından istediğini açıklayarak Berat Albayrak’ın tehlikeli olabileceğini düşünerek 3 aslanı kabul etmediğini açıkladığını aktardı.

İŞTE MURAT ÇELİK’İN YAZISININ O BÖLÜMÜ

Sudan’da size üç aslan yavrusu hediye edildi. Bunların akıbetı ne olacak?

İkisi birer yaşında. Onların biri dişi biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep’e gönderilecek. Çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanımı aradım söyledim, çok da iddialı konuştu. “Elemanlarımı göndereyim. Direk oradan alsınlar. Gaziantep’e getirsinler” dedi. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.