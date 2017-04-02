Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akçatepe Ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında yaşamını yitiren sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam merhum sanatçının kızlarından Ebru Akçatepe’yi telefonla aradı. Sanat dünyamızdan bir yıldızın daha kaymasından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçatepe’nin geride bıraktığı eserleriyle gelecek kuşaklar tarafından da hayırla anılacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ebru Akçatepe’nin kardeşleri Itır ve Günsu Akçatepe başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dilediği görüşmede, merhum sanatçıya bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’nın da aileye taziyelerini ilettiği belirtildi.

DHA