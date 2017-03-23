Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘anket’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında, referandumla ilgili yapılan anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, 'Evet oyları önde ve yükseliyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında, referandumla ilgili yapılan anket sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, 'Evet oyları önde ve yükseliyor' ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ifadeleri şu şekilde:

Buralarda rakamları vermek doğru olmaz. Ancak şunu söyleyeyim, yoğun bir kampanya sürecinin içerisindeyiz. Gerek şahsım, gerek Başbakan, bakan arkadaşlar, sayın Bahçeli tüm imkânlarla arazide çalışmalar devam ediyor. TV’lerde, sosyal medyada çalışmalar devam ediyor. Şu kalan 24 günü en ideal şekliyle değerlendireceğiz. Son anketlerde gördüğümüz durum tespit ‘evet’ oylarının her geçen gün önde ve yükselerek devam ettiğidir. Bizim asıl hedefimiz bu yükselen ‘evet’ oylarının çok daha yükselmesi. Yüzde 52’nin çok üzerinde ‘Evet’ oranı bekliyorum