Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerden sonra ilk kez Ak Saray'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları…

Sözlerimin hemen başında bu gece idrak edeceğimiz Mevlidin tüm milletimize hayırlar getirmesini, yapılacak duaların Rabbim katında kabul olmasını temenni ediyorum. Açılışını yaptığımız 7.7 milyar lira yatırım bedeli olan 305 eserin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen, bakanlığımızdan müteahhitlerimize, işçilerimize kadar herkese şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemize kazandırılan 7200 eseri milletimize sunduk.

İstanbul adeta susuzluktan kıvranıyordu. İSKİ tam manasıyla iflas etmiş, her tarafı dökülen, adı sadece yolsuzluklarla anılan bir kurum haline gelmişti. O zaman bu kardeşiniz de belediyeyi CHP’den almıştı. İSKİ’nin başında da CHP’nin atadığı genel müdür vardı. İSKİ’yi Veysel (Eroğlu) hocamızla birlikte ayağa kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Herkes elinde bidonlarla giderler su istasyonlarından kuyrukta anneler babalar, o günleri yaşadı. Evlerindeki küvetleri istasyondan aldıkları su ile doldururlardı. Artık banyo yapmak bile zora girmişti.

Artık en büyük en iddialı projeleri dahi kendi müteahhitlerimizle, işçilerimizle yapabiliyoruz.

Türkiye’de daha önce 48 milyon dekar olan bu kadar alan sulanabilirken, bu rakam halihazırda 65.3 milyon dekardır. Hedefimiz 85 milyon dekar olan sulanabilir arazilerimizin tamamına bu imkanı sağlamaktır. Yeni yatırımlar yanında mevcut altyapının ıslahı konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sadece kendi sınırlarmızla kalmadık, KKTC’ye de su götürdük. Afrika’da da 2 milyon kişinin temiz suya erişimini sağladık. Uygun alanı olan her yerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2023’e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz. Boşuna konuşmasınlar. Yok Greenpeace’ciymiş, yok şucuymuş, yok bucuymuş. Şimdi konuşuyorlar ya, öğretmenlere şu kadar para vereniz, bu kadar para verseniz. Bizim verdiğimiz parayı kim verdi?

Kılıçdaroğlu’nun hayatı yalan. Üniversite sayımızı 75’ten 185’e ulaştırdık. Acaba bundan haberi var mı? Sağlıkta tam bir devrime imza attık. Biraz sonra geleceğim. SSK’da görev yaptın. O yıllardaki yolsuzluklarını anlatacağım. Nasıl batırdın o kurumu, onu anlatacağım. ‘Onu o zamanın başbakanı yapmalıydı’ der. Biz iş başına o tür bürokratları getiririz. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, biz ise geldik, 15 senede buna tuttuk 19 bin 500 kilometre ilave bölünmüş yol yaptık. Mevcut olan 83 karayolu tünelinin üzerine 229 yeni tünel ilave ettik. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? Mevcut 26 havaalanımızın üzerine 29 havaalanı daha ilave ettik. Marmaray gibi, Avrasya gibi, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri gibi projelere imza attık ve hayata geçirdik. Haberin var mı Kılıçdaroğlu? Pek çok önemli proje şu anda devam ediyor. Türkiye’nin IMF’ye borcu yok. Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı? Biz bir daha IMF’den borç almadık.