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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İngiltere Başbakanı’na taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıyla ilgili İngiltere Başkanı Theresa May'e taziye mesajı yolladı. Erdoğan, 'Türkiye, Birleşik Krallk'ın acısını paylaşıyor. Terörizimle mücadelede Birleşik Krallık'ın yanındayız' ifadelerini kullandı.
23:1022 Mart 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İngiltere Başbakanı’na taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen saldırıyla ilgili İngiltere Başkanı Theresa May'e taziye mesajı yolladı. Erdoğan, 'Türkiye, Birleşik Krallk'ın acısını paylaşıyor. Terörizimle mücadelede Birleşik Krallık'ın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May'e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'e Londra'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle gönderdiği taziye mesajında, “Türkiye’nin Birleşik Krallık’ın acısını derinden hissettiğini ve paylaştığını vurgulamak istiyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden birini oluşturan terörizmle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık ile her zaman dayanışma içerisindedir” ifadelerini kullandı.

İHA

Son güncelleme: 23:1922.03.2017
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