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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mezar ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet'teki mezarlarını ziyaret etti.

14:2224 Haziran 2017
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mezar ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet'teki mezarlarını ziyaret etti.

Saat 13:00 sularında Kısıklı’daki evinden çıkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığına geçti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan’ın aynı mezarlıkta bulunan annesi Hayriye ve babası Cemal Gülbaran’ın da mezarlarını ziyaret etti.   Erdoğan’ın 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da mezarlarına uğrayıp dua ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın gelişi nedeniyle mezarlık içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. (DHA)

 

Son güncelleme: 14:3724.06.2017
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