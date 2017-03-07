Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

18-25 yaş arasındaki gençlerimizin seçme hakkı zaten var. Gençlerimiz 18 yaşından itibaren reşit kabul ediliyor. Bu gencimiz evlenebilir, iş kurabilir askere gidebilir anne olabilir ama seçimde aday olamaz seçilip görev yapamaz. Böyle bir çarpık zihniyet olabilir mi? Biz diyoruz ki 18-19-20-21-22-23-24 bu yaştaki gençlerimize seçilme hakkını da vereceğiz.

Gençlere güvenmeyenlerin itimatsızlığı gençlerimize değil bizatihi kendilerinedir. Bu nesil Fatih’in neslidir. 21 yaşında bir çağı kapayıp bir çağı açan Fatih’in torunları yeni bir çağın açılmasına hazırlanıyorlar.

Türkiye 16 Nisan’da yönetim sistemi konusundaki tercihini belirleyecektir. Sadece çok partili hayata geçtiğimiz 1958’den beri yaşadığımız sıkıntılar, yeni sisteme geçmemiz için başlı başlına bir nedendir.