Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Televizyonlarda ekranlarda hazırlanan yasayla ilgili yaklaşım tarzlarının hazmedilerek ekranlara getirilmediğini düşünüyorum. Ağzı olan konuşuyor. Bu 18 madde nedir? Önce buna bakalım. Önce bu 18 maddeyi hazmedelim. Bunların dışına çıkarak başka şeyler konuşursak bu aldatmaca olur. Ülkemizin kaderiyle ilgili çok önemli bir adım atıyoruz. Milletimiz nihai kararı verecek.

Yargının bağımsızlığına tarafsızlık eklenecek. Almanya’nın 82 milyon nüfusu var ve 667 milletvekili var. Fransa’ın 66 milyon nüfusu var fakat milletvekili ve senato 925 kişi. Türkiye’de 80 milyon nüfus, 550 milletvekili var. Türkiye’de 143 bin kişiye bir kişiye milletvekili düşüyor. Biz şimdi istiyoruz ki temsilde adalet gelsin. Bundan rahatsız olmaya gerek yok ki? Bu saydığım ülkeler AB üyesi ülkeler, orada olduğu gibi burada da böyle bir adım atalım ki, temsili adalet sağlansın.

Dünyada 51 ülkede milletvekilliği seçilme yaşı 18. AB’nin yüzde 73’ünde seçilme yaşı 18. En çok iftihar ettiğim madde seçilme yaşının 18’e düşmesi. Geldiğimde seçilme yaşı 30’du 25’e indirdik. Ana muhalefet demek ki gençlere güvenmiyor. Gençlere güvenin.

(Kılıçıdaroğlu’nun sözlerini düzeltiğini hatırlatılması üzerine) Kendini kurtaramaz. Her geçen gün adeta yalan makinesi, yalan üretiyor. Benden önce Sayın Gül, şu anda ben başbakanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Gül’den önce, Sayın Sezer’de bu uyumu yaşayamadık.