Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son anketlerde 'Evet-Hayır' oranlarının ne durumda olduğuna ilişkin rakam ifade etmeyen Erdoğan, ' Şu anda oran zikretmiyorum, bir açık ara diyorum. Öyle bir oran çıkmalı ki bu ülkenin hizmetinde olan tüm insanlara özgüven kazandırmalı" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizi dinleyen tüm halkıma şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu mitingden çok mutlu olarak ayrıldık. İletişimi halkımla orada gerçekten meydanların dilini biraz bilirim bunu da burada yakaladım. Bugüne kadar tabi bir çok büyükşehiri dolaştım ve bütün bu büyükşehirlerde de aynıheyecanı aynı coşkuyu gördük. Bu hafta içerisinde yine gideceğimiz büyükşehirler var. Mesela yarın İzmir’deyiz, İzmirle buluşacağız.

ANKET AÇIKLAMASI



Şu anda oran zikretmiyorum, bir açık ara diyorum. Öyle bir oran çıkmalı ki bu ülkenin hizmetinde olan tüm insanlara özgüven kazandırmalı. Öyle olursa bu ülkede terör olmaz, yatırımda sekme olmaz. Bir işadamının yatırımcının ülkeye bakışı nedir bu ülkede terör var mı diye bakar. Yatırımlarda sıçrama dönemine ulaşalım. 16 Nisan bunu fişekleyecektir. Bu bakımdan önemsiyorum, meydanları da bu bakımdan önemsiyorum ve inşallah bunu haftaya pazar akşamı göreceğiz.

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İkili görüşmelerimizde heyetler arası görüşmelerde paylaşılan konular. Ben de kendileri ile yaptığım görüşmelerde bunu söylüyorlar. 16 Nisan’da neye evet dendiği zaman dikkat ederseniz bizim slogan başlıklarında bir de İstikrarlı bir Türkiye için evet mi diyoruz.

KILIÇDAROĞLU’NUN TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI İDDİALARI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP’nin başkanı iken aynı zamanda Cumhurbaşkanı değil miydi?

YÜRÜTMENİN BAŞI DA ŞU ANDA PARTİLİ

Başbakan hem partinin genel başkanı aynı zaman da yürütmenin başında. Ne oluyor? Bunun tarafsızlığına halel getiriyor mu? Tarafsızlık kavramını bunlar anlayamamış. Tarafsızlık nedir hizmette adalettir. Biz şimdi köprüleri yapıyoruz sadece buradan AK Parti’liler geçsin diyor muyuz? Bütün vatandaşlarımız geçiyor.

KILIÇDAROĞLU AKILALMAZ SÖZLER SÖYLÜYOR

Biz anlatıyoruz, Kılıçdaroğlu anlamamakta diretiyor. Biz zaten kavga olmasın diye bu birleştirmeyi yapıyoruz. Şu anda burada CUmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimizde çift başlılık veya çok başlılık ortadan kalkıyor. Fakat çok daha çirkin bir şey söylüyor. 50, 100 hatta daha ileri gitti bin 500 yardımcı atayabilir diyor. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Bir insan bunu nasıl söyleyebilir?

YALANLA BU ÜLKEDE İKTİDAR OLAMAZSIN

Yalanla bu ülkeyi ve milleti kandıramazsın. Dürüst ol, dürüst ol ki desinler bu adamda bir şeyler var. Biz seni SSK Genel Müdürlüğü’nden tanırız. O hastanelerin halini özellikle rahmetli Savaş Ay’ın programından tanırız.

Hastane niçin var? Kuyruklar, zaten numara almadan gidemiyorsun eskiden hastaneler bu durumdaydı. Oradaki hijyen felaketti. Lambalar kırık, çarşaflar kan revan içinde öyle temizlik falan yok. Aşağıda çok enteresan galoşları satıyorlar bir kullanılan galoşu tekrar alıp ikinci defa satıyorlardı. Şimdi bütün bunlar kimin zamanında yapılıyor?

Biz geldik sağlık reformu yaptık. İşçi sendikaları olamaz dediler kusura bakmayın olacak dedik. Biz sağlıkta bir defa reform yapacağız, verimliliği arttıracağız.

Bolu’da araçta 5 kişiyiz araç kaymaya başladı, dönüyoruz bariyerlere vuruyoruz hayal meyal hatırlıyoruz karşıdan Urfa Cesur otobüsü geliyor ona çarpıyoruz ve duruyoruz. Bizi alıyorlar oradan hemen alel acele Düzce’ye götürüyorlar. Bize bakıyorlar ediyorlar diyorlar burada yapacağımız bir şey yok sizi Bolu’ya gönderelim yanımıza bir hemşire bile vermiyorlar.

EĞİTİMİ DE BİRİNCİ SIRAYA ALDIK

Biz bu tecrübelerden sonra o günlere dönmeyelim diyoruz ve o günlere dönmemek için 16 Nisan’da evet diyoruz. Biz eğitimde çok büyük değişim dönüşüm yaptık. Şu anda müfredat içeriği ile uğraşıyoruz. Biz eğitimi de birinci sıraya aldık ancak müfredatı çok iyi seviyeye getirmemiz lazım.

BUNLAR ONLARIN SONUNUN ALAMETLERİ

Bu vatanın evladına sen it diyemezsin. Ona göre orada bir düzen kuruyor. Bunların sonu gelmiştir. Bu millet sana gereğini yapar. Ama bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar. Bunlar menşei itibari ile maalesef buraya gelişi farklı ve o da şimdi mesela denize dökeceğiz derken kim adına bunu söylüyorsun? Genel başkanın adına mı söylüyorsun sana böyle bir yetki mi verdi ne adına söylüyorsun? Ben ne dedim biz denize dökmeyeceğiz bunlar için özel bir demokrasi müzesi yapacağız. Bunları güzel objeler olarak orada değerlendireceğiz dedim.

EN BÜYÜK DERS AHLAKTIR, EDEP YAHU!

Yarın İzmir’deyiz buyur gel. Orada yapalım, oradayız. Siyasette affedilmeyecek sözlerdir. Eline sahip olacaksın, diline sahip olacaksın, beline sahip olacaksın. Bu nedir ahlak sahibi. Bu ağızla kalkacaksın sen orada it diyeceksin. O adam köşe yazarlığı yapmış, cezaevine girmiş, kitap yazmış vs.