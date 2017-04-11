Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gençlerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama yürütme yargı erkleri var. Tek adamlık dediğimiz zaman ne anlaşılır? Yasama, yürütme, yargıyı adeta bir kişi almış yönetiyor. Burada böyle birşey söz konusu değil. Sadece yürütmenin bir kişi de toplanması, o da Cumhurbaşkanıdır. Şu anki durumda çift başlılık var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem CHP’nin genel başkanı hem de ülkenin Cumhurbaşkanıydı. Aynı şekilde İsmet İnönü… Acaba şu anda partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’dir diyen Kılıçdaroğlu, onların bu tek adamlığından bahsediyor mu? Hayır.

BU İŞİN TEK ADAMLIKLA ALAKASI YOK

Bu süreçte Cumhurbaşkanı-Başbakan ikilemi ortadan kalkıyor. Sadece Cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhurbaşkanı’ınn altında da bir, iki bilemedin üç kendisine başkan yardımcısı olacak ve bu başkan yardımcılarıyla yürüyecek. Yasama kendi görevini yapacak, yürütme olarak başkan daha güçlü olarak kendi görevini yapacak, yargı da görevini yapacak. Tek adamlık söz konusu değil. Bu düzenlemeyle yürütme güçlendiriliyor. Bu işin asla tek adamlıkla alakası yok.

MİLLETVEKİLİ SAYISININ 600’E YÜKSELTİLMESİ

Türkiye’nin senato ve milletvekilinin olduğu o çift kamaralı döneme baktığımızda o zamanlar 600’ün üzerinde milletvekili ve senatör vardı. Şu anda Türkiye’nin nüfusu 80 milyon oldu. Almanya’da nüfus 82 milyon, milletvekili sayısı 667. Fransa’da nüfus 66 milyon, milletvekili sayısı 925. İspanya’nın nüfusu 44 milyon, milletvekili sayısı 616. İtalya’nın nüfusu 60 milyon nüfusu var, 952 milletvekili var. İngiltere’de 65 milyon nüfus var, 1449 milletvekili var. Türkiye’ye geliyoruz, 80 milyon, milletvekili sayımız şu anda 550. İllerin temsili noktasında daha adil bir yaklaşım olsun. Adil paylaşımı yeni düzenlemeyle getirmiş olacağız.

TÜRKİYE’DE SİYASETİ KİRLETTİLER

Türkiye’nin bir anayasaya ihtiyacı olduğu malum. Tüm siyasi partiler meydanlarda millete yeni anayasa sözü verdiler. Yeni anayasa sözü verenler bu konuda bir adım attılar mı? Hayır. 60 madde üzerinde bir yere kadar gelindi fakat son anda baktık ki CHP geri vitese taktı. HDP’yi zaten söylememe gerek yok. O dönemde MHP ile bu konuda arkadaşlarımız görüşmeye devam ettiler. Siyasetin uzlaşma boyutunda bunlar yok. Türkiye’de siyaseti kirlettiler. Bu ülkenin yönetiminde zaman kaybına tahammülüm yok, bunu aşmamız lazım. Mutabakat dilini özlüyorum. Siyaset bir uzlaşma sanatıdır fakat bizde niye yok? Biz beyaz diyoruz, onlar siyah diyor. Bunu Erdoğan demişse tam aksini söyleyeceksin. Böyle siyaset olmaz ki. Batı’da bir uzlaşmayı yakalıyorlar. 18 madde ile milletin karşısına çıktık. Bakıyorum ki ana muhalefetin başındaki zat bir defa 18 maddeyi okumamış, bilmiyor.