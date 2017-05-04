Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman avukatı, görevinden çekildi

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yazdığı küfürlü şiir nedeniyle Almanya’da açılan hakaret davasında Cumhurbaşkanının avukatlığını yapan Michael Hubertus von Sprenger, görevi bıraktığını açıkladı. Alman basının aktardığına göre, görevi bıraktığını açıklayan Sprenger, çekilme nedeni hakkında ise konuşmak istemediğini söyledi.

Medya portalı Meedia'nın iddiasına göre, Von Sprenger'in görevini bırakmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sürecinde Almanya'ya yönelik söylediği “Nazi benzetmeleri” etkili oldu. Michael Hubertus von Sprenger'in Nazi kıyaslamalarından babasının Nazi döneminde hapse atıldığı için kişisel olarak etkilenmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

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Komedyen Jan Böhmermann 31 Mart 2016 tarihinde kamu kanalı ZDF'de yayınlanan Neo Magazin Royale adlı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü şiir okumuştu. Böhmermann'a yönelik açılan davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil eden Alman Avukat Sprenger, komedyen Jan Böhmermann'ın şiirinin yasaklanması konusunda Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davada kısmi başarı elde etmiş, şiirin bazı bölümlerinin yasaklanmasını sağlamıştı. Böhmermann'ın avukatı ise karara yönelik itirazda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davanın bundan sonrası için yeni bir avukat bulması gerekecek.

DHA