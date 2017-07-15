Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evinin önünde nöbet

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinin yakınındaki parkta toplanan vatandaşların demokrasi nöbeti gece de devam etti. Bazı vatandaşlar, geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirirken, bazılarının ise çimler üzerine serdiği hasırlar üzerinde yattığı görüldü.

Demokrasi nöbeti tutan Erkan Kazanç, “Vatanımız, milletimiz için şu anda buradayız. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Reisimizin dediği gibi, bu yolda aynen devam edeceğiz. Reisimizin verdiği talimata göre, kaç gün derse, o kadar bekleyeceğiz” dedi.

Vatandaşların parktaki demokrasi nöbeti sürüyor. (DHA)