16 Nisan referandumunda; 'Evet' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa ne olur?.. Her kafadan bir ses çıkıyor, doğrusunu SÖZCÜ yazıyor... Cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı? Feyzioğlu, Özden ve Kanadoğlu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?

METİN FEYZİOĞLU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI

Bütün yetkiler, ya doğrudan ya dolaylı ama illaki başkanın elinde toplanıyor. Mesele, başkana güç vermek değil. Başkanlık sistemlerinde doğal olarak başkan, güçlü bir yürütme organıdır. Bizim meselemiz, başkana verilen bu yetkilerin tamamen denetimsiz bırakılması. Neden mi? Demokratik başkanlık sistemlerinde başkanın denetimi, iki farklı kanattan yapılır: Meclis ve yargı. Bizdeki sorun, Meclis’in de yargının da başkana bağımlı kılınması.

Demokratik başkanlık sistemlerinde başkanın Meclis tarafından denetlenmesini sağlamak için, başkanın tek bir milletvekilinin bile milletvekili olmasında bir etkisinin olmaması gerekir. Türkiye’deki duruma bakalım: Parti genel başkanı, başkan olabiliyor. Parti genel başkanı olarak, milletvekili adaylarını tek tek kendisi belirleyebiliyor. Ön seçim mecburi değil. Sonuç; milletvekili seçilen kişi, kendisini seçen millete değil, kendisini seçilebilecek yerden aday yapan genel başkana şükran duyuyor. Bir daha seçilebilmek için de 5 yıl boyunca genel başkanına hizmette kusur etmemesi lazım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aksine bir kanun çıkarabilirler mi? Gelelim yargı denetimi var mı sorusuna: Kanunları ve Cumhurbaşkanı kararnamelerini denetleyecek olan Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinden 12’sini başkan atıyor. Başkan kim? Aynı zamanda iktidar partisinin genel başkanı. Bu atamaları Meclis’e onaylatma zorunluluğu var mı? Yok.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ BAŞKANI

Cumhurbaşkanının sorumluluğu, görev dışı durumlar için de öngörülmekle, ileri bir adım atılmış görüntüsünü veriyorsa da yargıya gönderme sayılarında aranan nitelikli çoğunluk bunun çok güç olduğu, böylece toplumu inandırmak için olmayacak durumun olacak gibi gösterildiği kanısındayım. Soruşturma açılmasını sağlamak bile güçtür. Cumhurbaşkanının denetlenmesi de çok güçtür. Bu da değişikliği benimsetmek için 98. maddede etkisi az denetim türleri sayılarak öngörülmüştür. Ancak, maddenin başlığı bile kaldırılmıştır. Böylece biçimsel bir denetim amaçlanmıştır. Gensoru ve sözlü soru yöntemleri kaldırılmıştır.

SABİH KANADOĞLU YARGITAY ONURSAL CUMHURİYET BAŞSAVCISI

Cumhurbaşkanının, TBMM’ye karşı hiçbir siyasi sorumluluğu yoktur. Atadığı Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları için TBMM’de güven oylaması yapılmaz, gensoru verilemez, sözlü soru sorulamaz. Yürütme yetkisini kullanması, denetlenemez. Yapacağı atamalar, görevden almalar, çıkaracağı Cumhurbaşkanı kararnameleri araştırılamaz, sorulamaz ve denetlenemez. Ancak işlediği iddia olunan bir suç hakkında TBMM’nin üye tam sayısının salt çoğunluğu (301 oy) ile soruşturma açılması istenebilir. Açılması için 3/5 (360 oy) Yüce Divan’a sevk için 2/3 (400 oy) gerekir. Sınırsız yetki ve çok sınırlı cezai sorumluluğu olan bir cumhurbaşkanı yaratılmak istenmektedir. Siyasi sorumluluk için TBMM’nin sadece elinde seçimlerin yenilenmesi kararı kalmaktadır.