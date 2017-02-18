Cumhurbaşkanının ziyareti öncesi Elazığ’da geniş güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı ziyaret öncesi Elazığ'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan'ın geçeceği yollar bariyerlerle kapatılırken, havadan helikopterlerle de güvenlik önlemi alındı. Miting alanına dev Atatürk posteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş ziyareti ardından bugün Elazığ’a yapacağı ziyaret öncesinde kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan’ın, saat 11.00’da halka hitap edeceği ve toplu açılış töreni yapacağı Elazığ İstasyon Meydanı, dün geceden itibaren bariyerlerle kapatıldı. Erdoğan’ın gelişi öncesi Elazığ’ın giriş- çıkışI ve şehir merkezi bayraklarla donatıldı.Çevre illerden takviye jandarma ve polislerin geldiği Elazığ’da geniş güvenlik önlemleri alınırken, Erdoğan’ın konvoyunun geçeceği güzergah bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 2 bin 500 güvenlik görevlisinin görev yaptığı Elazığ’da Erdoğan’ın geçiş güzergahındaki yüksek noktalara da keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Erdoğan’ın katılacağı açılış törenine çevre illerden de katılımcıların gelmeye başladığı görülürken, 2 helikopterin de güvenlik önlemleri kapsamında havadan önlemleri kontrol ettiği görüldü. Elazığ’ın giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturulurken, jandarma ekiplerinin de takviye olarak güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

ERDOĞAN’IN HALKA HİTAP EDECEĞİ ALANDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Elazığ İstasyon Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı miting öncesi, olağanüstü güvenlik önlemleri altında bir kaç noktada aramadan geçirilen vatandaşların, miting alanına girişine izin verildi. Kadınlar için ayrı, erkekler için de ayrı bölümlerin oluşturulduğu miting alanında Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir’de şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin’in fotoğrafları yeraldı. Erdoğan için sık sık, ‘Başkomutan Erdoğan’ sloganlarının atıldığı meydanda, gençler tekbir getirerek, alanda bekleyenleri coşturmaya çalıştı.

Konuşmaların yapılacağı platform önünde elinde, “Şehit babası” yazılı bir zarfla bekleyen Mustafa Aydemir, oğlu Uzman Çavuş Gürkan Aydemir’in Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde şehit olduğunu, bir oğlunun da Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde askerlik yaptığını belirterek, “Oğlum Gürkan Nusaybin’de şehit düştü. Bir oğlum da Yüksekova’da asker. Maddi durumum da iyi değil. Yüksekova’daki oğlumun daha iyi bir yere alınması ve yardım yapılması için hazırladığım mektubu Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a vermek istiyorum. Kısmet olursa vereceğim şimdilik onu bekliyorum” dedi.

DHA