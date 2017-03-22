Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Zengin ‘ Çok haşin bir dil var’

Referandum sürecindeki atmosferi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Özlem Zengin "Çok haşin bir dil var" dedi.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. “Gelişen Türkiye’nin Değişen Dinamikleri” isimli bir panelinde düzenlendiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Özlem Zengin de konuşmacı olarak katıldı. Burada gündeme ilişkin konuşan Zengin “Türkiye’nin demokrasisinin gerçekten oturması gereken yere gelmesi için kadınların daha fazla baskın olmasını, karar verici olmasını istiyorum. En çok isteme sebeplerimden biri de son günlerde özellikle kampanya süreçlerinde de görüyorum, çok haşin bir dil var. Ben şahsen bundan yoruluyorum. Ben kadınların dilinin merhamet ve adalet dili olduğu kanaatindeyim. Merhamet ve adalet dili böyle acziyet içeren bir dil değil, çok üstün bir dil” dedi.

“Türkiye’deki kadınların bu toprakların gerçek manevi sahipleri olduğuna inanıyorum” diyen Zengin “Kadınların bu ülkeye kıyamıyor. Türkiye’de hukukun üretildiği merkez siyaset. Bu sebeple özellikle iş dünyasının siyasete sahip çıkmasını çok anlamlı buluyorum. Türkiye’de bilinçli olarak siyaset değersizleştiriliyor. Siyasetçi kimliğimizle söylediğimiz cümle en az değerli cümle oluyor çünkü sizin taraf olduğunuz düşünülüyor. Oysa ki her birimiz kafamızda bir fikir ile bir şey anlatıyoruz” diye konuştu.

ZENGİN: GENÇLERİN EZBERE EVETLERİ, EZBERE HAYIRLARI YOK

Zengin, Türkiye’de hukuku değerli yapacak şeyin kaliteli siyaset algısı olduğuna dikkat çekerek, “Kadınların sahiplendiği, merkezinde olduğu ekonomik STK’ların muhakkak siyaseti sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum. Yeni Anayasa sürecinde Türkiye’yi gezdim. Gençlerin çok değiştiğini görüyorum. Yeniden ikna edilmek istiyorlar. Türkiye’deki gençlerimizde çok büyük potansiyel görüyorum. Gençlerin ezbere evetleri, ezbere hayırları yok” şeklinde konuştu. (DHA)