‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babası…’

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının Fetullah Gülen olduğunu ileri sürerek, 'Dünya da Cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye? Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997' dedi

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının Fetullah Gülen olduğunu ileri sürerek, 'Dünya da Cumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye? Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997' dedi

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Eğitim- Sen Konya Şubesi tarafından Konya’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Neye evet, neye hayır’ adlı konferansa katıldı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, CHP ve Eğitim-İş Sendikası üyelerinin katıldığı konferansta konuşan Kocasakal, 95 yıl önce saltanat ve tek adamlık vesayetinin sonlandırılarak egemenliğin millete verildiğini belirtti.

‘KARARNAME OLARAK DÜŞÜNMEYİN O BİR FERMANDIR, KRALNAMEDİR’

Egemenliğin tekrar milletten alınarak, tek adama verileceğini ifade eden Kocasakal, ‘Şimdi yeni anayasada, yasama yetkisi Meclisten alınıp, kararnameyle bir kişiye devrediliyor. Sakın kararname olarak düşünmeyin, o bir fermandır, o bir kralnamedir. Egemenliğin, kayıtsız şartsız millete ait olması demek, hiçbir kişiye veya kuruma devredilmemesi, hep millette kalması ve Türk milletinin de egemenliğinin kuvvetler ayrılığı yoluyla birbirini denetleyecek ve dengeleyecek şekilde kullanması anlamına geliyor. Önümüze getirilen metnin en vahim noktası bu” diye konuştu.

‘YALÇIN AKDOĞAN İLE TARTIŞMAYI ÇOK ARZULARIM’

Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile bir progdamda tartışmayı istediğini belirten Kocasakal, şunları söyledi:

“Yalçın Akdoğan’ı izledim, notlar aldım. Kendisiyle bir programda tartışmayı çok arzularım. Hatta ben açık çağrı yapıyorum, 10 kişi karşıda otursun, ben tek başıma oturayım. Vesayet odakları varmış, ordu, yargı ve cumhurbaşkanı olarak sıralıyor. Bunlar diyor, ‘Bizim iktidarımız döneminde zayıflatıldı’ diyor. Tabi mesela ordu, doğru zayıflattınız. Ama Ortadoğu coğrafyasında güçlü bir ordunuz olmazsa, kurda, kuşa, çakala ve emperyalizme yem olursunuz.”

‘İSİM BABASI FETULLAH GÜLEN’

Ümit Kocasakal, anayasa değişikliğini isteyenler arasında PKK ve Abdullah Öcalan’ın da bulunduğunu, ancak ‘evet’ oy sayısının artması için ‘hayır’ dediklerini ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin isim babasının da Fetullah Gülen olduğunu ileri süren Kocasakal, ‘Yalçın Akdoğan diyor ki, ‘Öcalan başkanlığa hayır’ diyor. Yalan, çünkü bizzat terörist başı İmralı tutanaklarında açık bir şekilde başkanlık sistemine de, mevcut Cumhurbaşkanının başkanlığına da sıcak baktığını ve bu konuda ittifak yapacaklarını söylüyor. Türkiye üzerinde bu tuzağı kuran ne Amerikan emperyalizmi, ne İsrail ve Avrupa Birliği emperyalizmi. Kim buna ‘evet’ diyor, ben belgeleriyle anlatıyorum. Dünyada cCumhurbaşkanlığı diye bir hükümet sistemi yok. Ben merak ediyordum, bunun isim babası kim diye. Bunun isim babası Fetullah Gülen, belgesi de var sene 1997″ diye konuştu. DHA