Cumhurbaşkanlığı önünde intihar girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde bulunan üst geçidin üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirildi.

Beştepe Caddesi üstgeçite çıkarak intihar girişiminde bulunan K.M.D., polisi alarma geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın güvenliğini sağlayan polislerin müdahale ettiği olayda, köprü korkuluklarından sarkan şahıs ikna edilmeye çalışıldı.

Uzun süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, müdahale ederek şahsı köprü korkuluklarından indirdi.

Polisin müdahalesi sonucu köprü korkuluklarından indirilen şahıs, kısa süreli baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kurtarma çalışması esnasında yol uzun süre trafiğe kapatıldı.

K.M.D.’nin Van'da askerlik yaptığı ve kendisine üstün başarı belgesi verilmediği için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İHA