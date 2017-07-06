Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın düğünü halef-selefleri biraraya getirdi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın, Furkan Karabulut ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selefi Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım ile selefi Ahmet Davutoğlu aynı kareye girdi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa Kalın, Furkan Karabulut ile Ankara Marriott Hotel’de düzenlenen nikah töreni ile evlendi. Devletin zirvesi de çiftin nikahında bir araya geldi. Nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakan AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, milletvekilleri, yüksek yargı başkanları, siyasiler ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da nikah şahitliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdeğan nikahın ardından evlilik cüzdanını gelin Rumeysa Kalın’a verdi. Yeni evli çift, şahitler ve aileleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)