Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’e tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz' dedi.

“Ortaya attığı iddiaları ciddiye almak mümkün değil” diyen Kalın; “BM kararlarını sistematik bir biçimde ihlal eden İsrail’in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor. İsrail yetkililer Filistin işgaline son vermelidir” dedi.

“KENDİ YAPTIKLARININ HESABINI VERMESİ GEREKİR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz. Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir.

“BU İDDİALARI CİDDİYE ALMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Binlerce masum Filistinliyi katleden, Filistinlilerin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştüren bir zihniyetin suçluluk duygusunu bastırmak için ortaya attığı iddia ve suçlamaları ciddiye almak mümkün değildir. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın her yerinde olduğu gibi Filistin'de de hakkın, hukukun ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir.”