Cumhurbaşkanlığı’nın davet etmediği Kılıçdaroğlu kararını verdi

15 Temmuz darbe girişiminin anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde 16 Temmuz'da düzenlenecek programa davet edilmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı belli oldu. Parti sözcüsü Levent Gök, CHP'nin 15 Temmuz etkinliklerine katılacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partisinin ‘Adalet Yürüyüşü’nün Türk siyaset tarihine geçtiğini söyleyen Gök, CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde, gerekli etkinliklere katılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı protokol listesinde Kılıçdaroğlu’nun adının yer almaması konusunda sozcu.com.tr’ye konuşan Levent Gök, Meclis’teki 15 Temmuz programlarının tamamına katılacaklarını ancak Cumhurbaşkanlığı himayesindeki programla ilgili kendilerine herhangi bir davet gelmediğini söyledi.

PROTOKOLDE KILIÇDAROĞLU YOK

Program kapsamında 16 Temmuz’daki protokol konuşması yapacak isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yer verilmemesi dikkat çekti. Listede; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

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İşte Lev