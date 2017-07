Cumhuriyet değerlerinden uzun yaşamanın sırları

Onlar yıllara meydan okuyan isimler. Mesleğinin ustası, bu toprakların sevdalısı. Birinin yaşı 100’ü, diğerlerinin yaşları ise 90’ı aşmış olsa da hâlâ enerji dolular. Onlara sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını sorduk. İşte yanıtı:

Yüksel ŞENGÜL

Bugüne kadar hiç perhiz yapmadım

Bugün 103 yaşında olan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıl olan 1914'te dünyaya geldi. Kalbi hâlâ genç kız gibi. Makyaj yapmayı, inci kolyesini takmayı çok seviyor. Uzun yaşamının sırlarını ise şöyle özetliyor gülümseyerek: “Stres insan sağlığını bitiren en kötü hastalık diyorlar ama benim stresim hiç bitmedi ki. Her gün yazı yazıyorum, gazete okuyorum, ‘mail'lerimi kontrol ediyorum. Beni hayatta tutan yegane şey okumaktır. Bana ‘Yediklerini, içtiklerini anlatsana' diyorlar. Ben hiç perhiz yapmadım ki. Önüme konulan her şeyi yedim. Yedim ama asla oburluğa kaçmadım. Belki de genlerimle ilgili bir şey bu. Yoksa uzun yaşamanın sırrı işte budur diyeceğim bir şey yok elimde.”

Yaşamaktan keyif alanlar uzun yaşar

Aydın Boysan'ın doğduğu yıl (1921) padişah Vahdettin hâlâ tahtta bulunuyordu. Yarım yüzyılı aşan mimarlık uğraşı, on yıldan fazla sürdürdüğü gazete yazarlığı, yirmi yılı aşkın zamandır kaleme aldığı kitaplarıyla bir ömre birden fazla yaşam sığdırmayı başarmış bir insandır. Uzun yaşamanın sırları konusunda hayatın ona öğrettiklerini bizimle cömertçe paylaşıyor: “Zeka, neşe ve mizahı hayatımızdan asla çıkarmamalıyız. Hiç çekinmeden gülümseyin. Gülümsemek ruhsal temizliğin yüze yansımasıdır. Hayata güzel bakan, her anından keyif alan ve idealleri olan uzun yaşar, sağlıklı yaşar. Evet, rakı içmeyi severim ve hâlâ da içiyorum. Sebzeyi, meyveyi çok severim. Bol su içerim, yoğurt yemeye bayılırım.”

Sağlık için pırıl pırıl doğa gerekir

1922'de dünyaya geldi Hayrettin Karaca… TEMA Vakfı kurucusu, onursal başkanı. Ağaç dikimlerine hâlâ devam eden Karaca, toplumsal barışın da sağlığın da topraktan geldiğine inanıyor. Nam-ı diğer Toprak Dede sağlıklı bir ömür için de doğayı işaret ediyor. “Uzun yaşamayı doğaya borçluyum” diyor. İşte 95 yaşındaki Hayrettin Karaca'nın anlattıkları: “Mesele uzun yaşamak değil, hayatı yaşarken içini nelerle doldurduğundur. Uzun ve sağlıklı ömür için pırıl pırıl bir doğa olmalıdır. Suyun, toprağın ve havanın temiz olmadığı yerde insan da olamaz. Bu yaşıma kadar doğanın içinde olup, doğal beslenmeye gayret ettim. Bugün 95 yaşındaysam, sanırım bunlara borçluyum bunu.”

Süt, yoğurt ve bal sağlığın anahtarı

Rahşan Ecevit 1923'te Bursa'da doğdu. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşen bir ailenin kızıdır. Ressam, yazar ve siyasetçidir. 1946'da Bülent Ecevit'le evlenmiştir ve onun en büyük destekçisi olmuştur. DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002'de tiyatroya uyarlanmıştır. Uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarıyla ilgili şöyle konuşuyor: “Boğazına düşkün birisi değilim. Bu nedenle kilolu olmayışım mucize sayılamaz. Ancak az yerim öz yerim. Yediklerim asla abur cubur değildir. Vitaminlerimi ihmal etmem. Süt, yoğurt ve bal sağlıklı ve uzun bir hayatın anahtarlarıdır.”

Sevmeyi bilmeyen kişi sağlıklı olmaz

Türkiye'de halkla ilişkiler konusunda akla gelen ilk isim Betül Mardin, 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi. Önce tercümanlık, ardından gazetecilik ve TV yapımcılığı görevlerinde bulundu. 1968'de halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışmaya başladı. Mardin'in kadınlara sağlık konusundaki öğütleri ise şöyle oluyor: “Her sabah 10 dakika jimnastik yapın. Çalışın, üretin, beyninizi boş bırakmayın. Hayatı sevin. Her gün mutlaka bir öğünde et, her öğünde ise sebze ve meyve yemelisiniz. 44 yıldır her sabah yoğurt yerim, greyfurt suyu içerim. Tek kusurum tatlıyı çok sevmektir. Bu arada sevmek çok önemli. Yüreğinde sevgi olmayan insan ne sağlıklı olabilir ne de uzun yaşayabilir.”

Kalbinde hep spor olan yaşlanmaz

Radyo ve TV sunucusu, gazeteci Halit Kıvanç, 1926'da doğdu. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 3 ay hakimlik yaptı, ardından gazeteciliğe başladı. Bülbin Kıvanç'la 1955'te evlendi. Kıvanç'a göre kalbini spora veren hiç kimse kolay kolay yaşlanmaz, formunu kaybetmez. İşte Kıvanç'ın anlattıkları: “Atatürk, sağlıklı ve uzun yaşamanın sırrını zaten yıllar önce ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' diyerek açıkladı. İnsan, kendine en uygun sporu bulup yaparsa, hem sağlıklı kalacaktır hem de uzun yaşayacaktır. Ayrıca hayatım boyunca tıka basa yemekten hep kaçındım. Sebze meyve ağırlıklı beslendim, beyaz eti çok sevdim, bol su içtim.”