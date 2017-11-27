Cumhuriyet Kulesi için yapılan anket sonuçlandı

Keçiören'de yıllardır atıl durumda bulunan ‘Cumhuriyet Kulesi’nin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin düzenlenen referandum sonuçlandı. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda Keçiörenlilerin yüzde 76'sı kulenin yıkılmaması için oy kullandı. Kule projesi güncellenecek ve fonksiyonel hale getirilerek hizmete sunulacak.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatına kadar geçen süreç anlatıldı, Keçiören’de yapılan “Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması” anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması sonucu açıklandı. Sonuçlara göre Keçiörenlilerin yüzde 76’sı 2002 yılında inşaatı başlayan kulenin kalmasını istedi.

Belediye'den yapılan açıklamada “Vatandaşımızın irade ve desteği dikkate alınarak konu hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya bilgi verilmiş, projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek Keçiören’in ve vatandaşımızın hizmetine sunulacağı kararına varılmıştır. Gerek AK Parti gerekse idare olarak uygulayacağımız her proje ve yatırımı; istişare, kamu yararı, halkımızın teveccühü, katılımcı belediyecilik gibi temel kriterler doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi bir kez daha belirtir; yaptığımız halk yoklamasının bunun en güzel örneğini teşkil ettiğini de hatırlatırız” denildi.