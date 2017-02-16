Cunda’da imara karşı ortak tavır

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ve Ayvalık Belediye Başkanı Gencer, imar değişiklik planı karşısında Ayvalıklıların yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük doğal sit alanı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın imara açılması konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Ayvalıklıların yanında olduklarını söyleyerek, sit alanlarındaki değişikliklere olumsuz görüş vereceklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen doğal sit alanları ile ilgili yazıda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde bulunan Pateriça, Hakkıbey Yarımadası, Çiçek Adası ve Alibey Adası'nın bir bölümü olmak üzere toplam 72 alandaki mutlak koruma alanlarının, imara açılmasıyla ilgili görüş sorduğu Ayvalık Belediye Meclisi'nin ardından konunun önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de masaya yatırılacağı ve parkın imara açılmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur da Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık halkı ile aynı görüşte olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur beraberinde Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi yetkilileriyle birlikte, Ayvalık Belediyesi'ne gelerek ilçe genelindeki imar konularında Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve ekibi ile görüş alışverişinde bulundu. Ayvalık Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda; Belediye Başkan Yardımcıları Gökay Bacan, Ahmet Erkal, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyeleri; Sinan Oğuz Başkurt, Ali Gür ve Ufuk Turan da hazır bulundu. Toplantı öncesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçede tepkilere neden olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile ilgili belediyeden görüş istenmesine ait yazısı da değerlendirildi. Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık'ı önemsediklerini vurgulayarak, amaçlarının bu nadide ilçeyi dünya markası yapmak ve bu yönde de ilçedeki alt yapı, su ve benzeri sorunlarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Çevre ve İmar Bakanlığı'nın Ayvalık Belediyesi'ne sorduğu gibi Büyükşehir Belediyesi'ne de tabiat parkları ile ilgili görüş sorduğunu ifade eden Başkan Uğur, bu konuda Ayvalık Belediyesi'nin geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısında sit alanları üzerindeki değişikliklere verdiği olumsuz yöndeki görüşü desteklemeyi düşündüklerini belirtti. Ayvalık Tabiat Parkları'nda daha önceki yıllarda da revizyon değişikliği taleplerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Uğur, amaçlarının bu konuda Ayvalık Belediyesi ile birlikte aynı şeklinde hareket etmek olduğunu ve Ayvalık halkı ile aynı görüşte oldukları tabiat parkı konusunda ortak çalışmalar yürütmek olduğunu vurguladı.

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Bir soru üzerine; Nisan ayında yapılacak referandum sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tabiat Parkı'nı imara açmak istemesi halinde bile bu konuda halkın görüşlerini, hazırlanan raporları kendisine sunarak parkın imara açılmasının sakıncalarını anlatacaklarını ifade eden Başkan Uğur, ama parkın içerisinde endemik bitki içermeyen kayalık ve verimsiz alanların da kullanılması gerekiyorsa, halkın kullanımına açılması gerektiğine de inandığını kaydetti.

Toplantıda konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, Ayvalık Belediye Meclisi olarak, tabiat parklarının ve zeytin alanlarının birinci derece sit alanlarından çıkarılmasını oy birliğiyle kabul ettik. Bu karar Ayvalık için tarihi, çok önemli bir karardı. Bugün sevindirici bir olay daha yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız, İmar Dairesi ile birlikte Ayvalık’a geldi. Bu görüşle ilgili görüştük ve burada çıkan sonuç da Ayvalık Belediye Meclisinin aldığı karara paralel olarak, büyükşehir de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rapor vereceğini açıkladı. Kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)