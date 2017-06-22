Cüneyt Arcayürek ölümünün ikinci yıldönümünde anılacak

Gazeteci Yazar Cüneyt Arcayürek, ölümünün ikinci yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak. 23 Haziran 2015'te Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayata veda eden Arcayürek için, yarın saat 10.00'de Gölbaşı Kabristanı'ndaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek. Meslektaşları, basın kuruluşlarının temsilcileri ve sevenlerinin katılacağı anma töreninde Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de hazır bulunacak.

Cüneyt Arcayürek, 70 yıla yaklaşan meslek yaşamındapek çok başarılı habere imza attı. Arcayürek’in Türk siyasi tarihinde de büyük ses getiren haberleri arasında, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından Başbakan İsmet İnönü’ye 5 Haziran 1964’te gönderilen ve Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini önlemek amacıyla kaba bir üslupla yazılan mektuba ilişkin ‘Johnson Mektubu’ haberi de yer alıyor.

Mektup, iki yıl gizli tutulduktan sonra Cüneyt Arcayürek tarafından ele geçirilmiş ve Hürriyet’te yayınlanmıştı. Bunun üzerine dönemin iktidarı, İnönü’nün verdiği yanıtı da açıklamak durumunda kalmıştı. Bu haber nedeniyle çeşitli soruşturmalar geçirmiş olsa da Yılın Gazetecisi unvanını kazanan Arcayürek, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Ada’ya ilk giden gazeteci olmuştu. 1985 yılından vefatına kadar Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Güncel’ adıyla köşe yazan Arcayürek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de danışmanlığını yapmıştı. Arcayürek’in 36 kitabı da bulunuyor.