Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

IŞİD’in üst düzey yöneticisi Adana’da yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Cezayir asıllı Kanada vatandaşı Wassim Bouhadou uçakta yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Wassim Bouhadou tutuklandı.
11:0423 Mart 2017
Gündem
IŞİD’in üst düzey yöneticisi Adana’da yakalandı
Adana'da terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Cezayir asıllı Kanada vatandaşı Wassim Bouhadou uçakta yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Wassim Bouhadou tutuklandı.

IŞİD’li Wassim Bouhadou’nun kaçak yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin Adana’dan İstanbul’a gideceği bilgisini alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Teröristin İstanbul’a,oradan da Avrupa’ya kaçacağı bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Zanlı, 10 Mart’ta bindiği uçakta kıskıvrak yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Wassim Bouhadou, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak, örgüte eleman kazandırmak ve finans sağlamak’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA

adana-1
Son güncelleme: 11:1923.03.2017
Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar