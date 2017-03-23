IŞİD’in üst düzey yöneticisi Adana’da yakalandı

Adana'da terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Cezayir asıllı Kanada vatandaşı Wassim Bouhadou uçakta yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Wassim Bouhadou tutuklandı.

IŞİD’li Wassim Bouhadou’nun kaçak yollarla Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Teröristin Adana’dan İstanbul’a gideceği bilgisini alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Teröristin İstanbul’a,oradan da Avrupa’ya kaçacağı bilgisine ulaşan polis, harekete geçti. Zanlı, 10 Mart’ta bindiği uçakta kıskıvrak yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Wassim Bouhadou, ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak, örgüte eleman kazandırmak ve finans sağlamak’ suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. DHA