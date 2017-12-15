Damat cinayetine 24 yıl hapis istemi

Kartal’da, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla damadı Kenan Cevizli’yi öldüren 58 yaşında ki Bülent Güztepe ve oğlu Sait Güztepe (34) için ‘haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapislerini istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Kan donduran cinayet öncesi Sait Güztepe’nin önce eniştesine otomobille çarptığı ardından baba Bülent Güztepe'nin pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Kenan Cevizli'nin eşi iddiaya göre aralarında ki geçimsizlik nedeniyle babası Bülent Güztepe'nin evine döndü. Baba Bülent Güztepe ve damat Kenan Cevizli'nin arası bu nedenle açılarak husumet haline dönüştü.

Edinilen bilgiye göre poliste yaralama ve hırsızlıktan kaydı olan Kenan Cevizli eşini almak için kayın pederi Bülent Güztepe'nin evine gitti ancak tartışma iyice büyüdü. Bu olaydan bir kaç gün sonra Kenan Cevizli'ye Kartal, Yunus Emre Mahallesi Karaca Sokak üzerinde yürüdüğü sırada önce bir otomobil çarptı ardından otomobilden inen bir kişi pompalı tüfekle C evizli'ye 5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kenan Cevizli tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Cinayetin ardından, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu cinayetin ardında ki sır perdesini araladı. Olayda hayatını kaybeden Kenan Cevizli’nin eşinin aralarında ki şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine döndüğü, cinayetin kayınpederi Bülent Güztepe ve oğlu Sait Güztepe tarafından işlendiği tespit edildi. Cinayet günü Bülent Güztepe’nin iki damadı Can Elis (30) ve Oktay Doğan'ın da (37) başka bir araçla saldırıyı düzenleyenleri takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler operasyon düzenleyerek Bülent Güztepe, oğlu Sait Güztepe, damatlar Can Elis ve Oktay Doğan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan baba ve oğlu tutuklanırken, iki damat ise serbest kaldı.

Bülent Güztepe ve oğlu Sait Güztepe ifadelerinde, Kenan Cevizli'nin kendilerini tehdit etmesi sebebiyle bu olayın yaşandığını, başka çarelerinin kalmadığını, onlar vurmasaydı, maktulün kendilerini vuracağını, çünkü tüm aile fertlerini tehdit etmeye başladığını ileri sürdüler.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Bülent Güztepe ve oğlu Sait Güztepe hakkında, ‘haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Savcılık, başka bir araçla, saldırıyı düzenleyen baba ile oğlunu takip ettikleri belirlenen Bülent Güztepe’nin iki damadı Can Elis (30) ve Oktay Doğan'ın (37) ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.