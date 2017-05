Danıştay’ın durdurma kararına rağmen o inşaat hâlâ sürüyor

İstanbul’da Başakşehir’e bağlı Bahçeşehir gölet bölgesinde turizm ve rekreasyon alanı olarak belirlenmiş 10 ayrı parselden oluşan 26 bin metrekarelik alana kafe, restoran ve barların da bulunduğu 107 adet ticari ünite yapılması planlanıyordu.

CHP'li meclis üyeleri ve Bahçeşehirliler Derneği'nin (BADER) açtığı dava sonucunda Danıştay 13. Dairesi 3 önemli konuda yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘ÇİVİ DAHİ ÇAKILAMAZ'

AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a verilen satış yetkisi, ihale ve planların şu an hukuki bir dayanağı yok. Danıştay kararına göre şu an bölgede çivi bile çakılmaması gerekirken inşaat hızla devam ediyor. Bölgede şu an temel kazıları tamamlanmış, 3-4 yapı yükselmeye başlamış durumda…

Son durumu SÖZCÜ'ye değerlendiren Başakşehir'in CHP'li Meclis Üyesi Abdülhadi Akmugan “Belediyeye ‘olay yargıda inşaata başlamayın' dedik ama Bahçeşehir'in kalbinde böyle bir inşaata başladılar. İş makineleri harıl harıl çalışıyor. Şu an inşaatın durması ve kararın kesinleşmesinin ardından eski haline getirilmesi gerek. Eski haline getirilmesi için de belediye bir bedel ödeyecek. Mahkemenin durduracağı belli olan bir projeye onay vererek hata yaptılar” diye konuştu.

AKP'Lİ BAŞKANA DAVA

Akmugan, Başakşehir Belediye Başkanı'na ve bu kararlara onay veren AKP'li meclis üyelerine zararın tazmini için dava açacaklarını da söyledi. Akmugan, yetkililerin avukatlarına “karar kendilerine ulaşmadığı için inşaatı durduramayacaklarını” söylediklerini de aktardı. BADER Başkanı Uğur Barış Karabulut da içinde kafe restoran barların bulunduğu 107 adet ticari birim yapılmasının önünü açan kararların artık yürütmesinin durdurulduğunu vurguladı. Bu arazinin normal fonksiyonunun “turizm ve rekreasyon” olduğunu anlatan Karabulut “Arazi golf tesisi olarak planlanmıştı. Ama uzun süre atıl bırakıldı. Kısa sürede ihaleye çıkarılıp satıldı. Şu an yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle gölete çivi bile çakılamaz. Alanda inşaatı süren 3-4 yapı var. Golf Kulübü tesisinin yıkımı da başladı” dedi. Karabulut Danıştay kararı ile belediye başkanının turizm ve rekreasyon alanı olan kamu alanını satmaya yetkisi olmadığının kanıtlandığını da belirtti.