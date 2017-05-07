“Davutoğlu’ndan alınan yetki Erdoğan’a verilecek”

33 ay aradan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığına hazırlanan AKP’de gözler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun son döneminde genel başkanın yetki alanından çıkarılarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) iade edilen il ve ilçe teşkilatlarına atama yetkisine çevrildi.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın AKP kulislerine dayanadırdığı haberine göre, çok hızlı teşkilat operasyonlarına olanak sağlayan bu yetkinin, 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrenin ardından Erdoğan'a verileceği konuşuluyor.

Kongrenin ardından yenilenecek MKYK'nın kararıyla yapılması beklenen bu yetki devrine ilişkin AKP'den üst düzey bir yetkili şunları söyledi:

Karar yeni MKYK’da

“Tüzüğümüze göre bu yetki MKYK'ya ait. Ancak, ihtiyaca binaen işlerin daha süratli yürümesi için geçmişte bu yetki Teşkilat Başkanına devredilmişti. Teşkilat Başkanı da Genel Başkanla istişare ederek bu yetkiyi kullanmıştı. Ancak daha sonra bu yetki yeniden MKYK'ya iade edildi. Şu anda, teşkilatlardaki görevlendirmeler konusunda yetki MKYK'da. Teşkilat Başkanı, Genel Başkanla istişare ederek teşkilatlarda vekaleten görevlendirmeler yapabiliyor ancak asaleten görevlendirmeler MKYK'nın onayına bağlı. Yine ihtiyaca binaen, yeni genel başkanımızın da görüşü doğrultusunda MKYK kendisine ait bu yetkiyi eskiden olduğu gibi devredebilir. Bu konu henüz yetkili kurullarda oturulup konuşulmadı ancak kongreden sonra yeni oluşacak MKYK'da elbette değerlendirilir.”

2002'de Erdoğan'ın genel başkanlığı döneminde devredilip yıllarca kullanılan bu yetki, geçen yılki genel başkan değişimi öncesinde MKYK'ya iade edildi. MKYK'nın bu konudaki kararına ilk imzayı da Ahmet Davutoğlu attı. Bu yetki, genel başkanlığı döneminde Başbakan Binali Yıldırım'a da verilmedi.