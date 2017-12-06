Davutoğlu’ndan kendisiyle ilgili iddialara yanıt: FETÖ’cülüğün başka bir türü

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Reza Zarrab davası üzerinden kendisini hedef alan haberlere sert tepki gösterdi. Davutoğlu "Daha önce hain FETÖ’nün itibar suikastlarının ve kumpaslarının sonuçları ortada iken aynı yöntemlerle siyasi, ekonomik operasyonlar yapılması FETÖ'cülüğün başka bir türüdür" açıklamasını yaptı.

Davutoğlu’nun basın ofisinden yapılan açıklamada bugün bir gazetenin manşet haberinde ortaya atılan iddialar yalanlanırken, “Daha önce hain FETÖ'nün itibar suikastlarının ve kumpaslarının sonuçları ortada iken aynı yöntemlerle siyasi, ekonomik operasyonlar yapılması FETÖ’cülüğün başka bir türüdür” denildi.

Davutoğlu’nun basın ofisinden yapılan açıklama şöyle:

Daha önce marjinal ve Türkiye dışındaki odakların ülkemize dönük operasyonlarına araç olması ile maruf bir gazetede yer alan temelsiz ve maksatlı bir iddia, daha sonra bazı siyasilere de dayanarak diğer basın organlarında gündeme getirilmiştir. Sayın Davutoğlu'nu tanıyanlarca asla ciddiye alınmayacak bu hayal ürünü senaryoların art niyetli kişilerce istismar edilmeye devam edilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

‘GÜVENCE TALEBİ’ YALAN

Amerika'da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır.

Ayrıca Sayın Davutoğlu'nun anılan şahısla 17/25 Aralık'tan önce de sonra da, doğrudan ya da dolaylı hiç bir teması, görüşmesi, iletişimi gerçekleşmemiştir.

Türkiye'yi daha önce farklı süreçlerle hedef alanların mevcut davayı da ülkemiz aleyhine kullanmak, milli iradeyi operasyonel amaçlarla tahakküm altına almak niyetlerine karşı uyanık olmak herkesin ortak vazifesidir.

FETÖ’CÜLÜĞÜN BAŞKA BİR TÜRÜ

Sayın Davutoğlu'nun 17/25 Aralık'taki darbe girişimine karşı tavrı da, bu konulardaki ilkesel tutumu da dün nasılsa bugün de öyledir ve aziz milletimizin malumudur. Daha önce hain FETÖ'nün itibar suikastlarının ve kumpaslarının sonuçları ortada iken aynı yöntemlerle siyasi, ekonomik operasyonlar yapılması FETÖ’cülüğün başka bir türüdür ve bu operasyonlara karşı herkesin dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir.