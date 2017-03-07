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DBP İl Eşbaşkanı Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen DBP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20:487 Mart 2017
Gündem
DBP İl Eşbaşkanı Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı
Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen DBP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen DBP Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç ile birlikte 20 kişi KESK öncülüğünde düzenlenen izinsiz yürüyüşte gözaltına alındı.

Diğer zanlılarla birlikte adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkeme tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  İHA

Son güncelleme: 20:5107.03.2017
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