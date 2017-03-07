DBP Şanlıurfa Eşbaşkanı tutuklandı!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şanlıurfa İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valiliğin yasak kararına rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınan 21 kişinin arasında yer alan ve savcılık tarafından serbest bırakılan DBP İl Eşbaşkanı Yasemin Kılıç, terör örgütü propagandası ve sosyal medya hesabından ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' iddiasıyla tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren Kılıç, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret' dosyasından serbest kalırken, ‘terör örgütü propagandası' dosyasından tutuklanıp cezaevine gönderildi. DHA