IŞİD, İstanbul’da okulunu kurup çocuk militanlar yetiştirmiş

"Ribat" adı altına kurulan sözde okullarda çocuklara "T.C'yi, mahkemeleri, askerliği, siyasi partileri, Atatürk ilkelerini ret" dersleri verildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesine göre IŞİD'in, öğrencileri çocuk olan Sultanbeyli'deki okullarında örgüte militan yetiştiriliyordu.

"Ribat" adı altına kurulan sözde okullarda çocuklara "T.C'yi, mahkemeleri, askerliği, siyasi partileri, Atatürk ilkelerini ret" dersleri verildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesine göre IŞİD'in, öğrencileri çocuk olan Sultanbeyli'deki okullarında örgüte militan yetiştiriliyordu.

IŞİD iddianamesinde, İstanbul Sultanbeyli’de ‘Ribat eğitim kurumu” ve ‘sübyan okulu’ adı altında kurulan sözde okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verdiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı’nın iddianamesine göre IŞİD militanları bu çocuklara öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devletini, mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme desleri verdi. . İddianamede söz konusu eğitimin verildiği yerler ve çocukların ları da yer aldı.

35 SANIKLI IŞİD İDDİANAMESİ HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın’ın 35 kişi hakkında düzenlediği iddianamede, terör örgütü IŞİD’in İstanbul Sultanbeyli’deki örgütlenmesini gözler önüne koyan dehşet verici ve tespitlere yer verildi.

IŞİD MİLİTANLARININ ÇOCUKLARINA SÖZDE EĞİTİM

Terör örgütünün, çatışma bölgelerinde ölen, cezaevinde olan ya da o bölgedeki faaliyetlerine devam eden IŞİD mensuplarının çocuklarına özel, sözde eğitim kurumları kurduğu ortaya çıktı.

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BAŞ KONU : DEVLETİ, MAHKEMELERİNİ, ASKERLİĞİ VE ATATÜRK’Ü RET

İddianameye giren lara göre, ‘Ribat eğitim kurumu” adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen sözde eğitim kurumunda çocuklara Atatürk ilke ve inkılaplarının, mahkemelerin, askerliğin, partilerin ve bayramların reddedilmesi anlatıldı.

OKULUN KADIN MÜDÜRÜ TAKDİRNAME BİLE VERDİ

İddianamede söz konusu eğitim kurumunun kadın müdürünün halen yakalanamayan Fatma Küçük olduğu anlatıldı, çocukların başarılı bulunanlarına takdirname belgesi verildiği belirtildi. Ele geçen belgelerde sözde eğitimin ücretsiz olmasının da altının çizildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

BURADA EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR RADİKKALLEŞMEYE BAŞLADI

İddianamede, söz konusu Ribat eğitim kurumunda elde edilen dökümanlarda “Bahse konu yerin IŞİD terör örgütü ideolojisi yönünde eğitim verdiği, IŞİD terör örgütünün meşrulaştırılarak küçük yaştaki çocuklara benimsetilmeye çalışıldığı, eğitim alan çocukların da radikalleşmeye başladığı” değerlendirilmesine yer verildi.

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GİZLENMİŞ MESCİD…

İddianamede yine dosya kapsamında tutuklu bulunan şüphelilerin Sultanbeyli’de kullandığı belirlenen gizli bir mescidin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Söz konusu mescidin dışarıdan işyeri gibi göründüğü ancak içinin mescid şeklinde düzenlendiği ve burada da IŞİD militanlarına örgüt hakkında bilgiler verilip toplantılar yapıldığı, broşür dağıtımından, başka kişilerle kurulacak ilişkiye kadar görevlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

19 ÇOCUĞUN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerince basılarak kapatılan sözde eğitim kurumu ile illegal mescitte bulunan 18 çocuk ile suça sürüklenen Ö.D. isimli bir çocuğun işlemlerinin Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapıldığı kaydedildi.

6 ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede 6 şüpheli hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tüm şüpheliler hakkında ayrıca “Terör örgütü üyeliği” suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezaı talep edildi. 2 şüphelinin de firari olduğu belirtilen iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

RİBAT : İSLAM DEVLETLERİNİN SINIR KARAKOLU

İddianamede, Ribat kelimesinin İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar anlamına geldiği, ayrıca Arapça olan Ribat kelimesinin “bağlamak, sağlamlaştırmak, sağlam yürekli olma, sabretmet, kuvvet vermek” anlamlarına da geldiği belirtildi.

DHA