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IŞİD’in mali işler sorumlusu yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü IŞİD'in Rakka Bölgesi'nde sözde mali işler sorumlusu olduğu açıklanan Suriye uyruklu Mohanad Alsanad yakalandı.

14:137 Aralık 2017
Gündem
IŞİD’in mali işler sorumlusu yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü IŞİD'in Rakka Bölgesi'nde sözde mali işler sorumlusu olduğu açıklanan Suriye uyruklu Mohanad Alsanad yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri düzenledikleri operasyonla Suriye uyruklu Mohanad Alsanad’ı yakaladı. Sorguya alınan şüphelinin Reyhanlı ilçesinden sınırı yasa dışı yollarla geçerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli IŞİD terör örgütünün Suriye’nin Rakka kentinde mali işler sorumlusu olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi. (Hatay), (DHA)

Son güncelleme: 14:2007.12.2017
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