Değerli öğretmenlerimize özel, Öğretmenler Günü sözleri, şiirleri ve mesajları! 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenler Günü geldi, Öğretmenler Günü için en güzel şiirler, sözler ve mesajlar hem öğrenciler hem öğretmen tanıdığı olanlar tarafından araştırılıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü için en anlamlı şiir, mesaj ve sözleri sizler için haberimizde topladık...

24 Kasım Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gün geldi! 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken birçok kişi en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri, sözleri ve mesajları konusunda araştırmalar yapıyor… İşte sizlere özel hazırladığımız Öğretmenler Günü seçkileri…

Her ailenin çocuklarının geleceğini emanet ettiği öğretmenler en değerli mesleği yapmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan öğretmenler günü sözleri ve öğretmenler günü şiirleri herkes tarafından büyük ilgi görüyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ, SÖZLERİ VE MESAJLARI

ÖĞRETMENİM

Bana neler öğretmiştin

Unutmadım öğretmenim

Ama gel gör yine adam

Olamadım öğretmenim

Ezberledim hep dersini

Yaşattılar hep tersini

Mutluluğun adresini

Bulamadım öğretmenim

İnsanlığın adı para

Bu hayatın tadı para

Ne gerek var kitaplara

Anlamadım öğretmenim

Hani doğru bükülmezdi

Hani haklı ezilmezdi

Hani dağlar yıkılmazdı

Yıkıldım öğretmenim

Defter başka, kalem başka

Yaşadığım alem başka

Şöyle güzel, gerçek aşka

Düşemedim öğretmenim

Saygı dedim anlayan yok

Vefa dedim tanıyan yok

Dostluğu da bir bilen yok

Göremedim öğretmenim

Her şey yerli yerinde mi

Bütün sırlar derinde mi

Suç bende mi, evrende mi

Bilemedim öğretmenim

Sakın gitmesin ağrına

Bir hevesim yok yarına

Utanacımdan mezarına

Gelemedim öğretmenim

Affet beni öğretmenim

Ahmet Selcuk İLKAN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ

Türkiye'de 1981’den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi’nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981’de, “başöğretmen” olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleş

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın.

Fethi BOLAYIR

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

daha yaşım dolmadan

okula başlamadan

tanıştırmışlardı seni

biricik öğretmenim

yazmayı sen öğrettin

yaşımı sen bellettin

hesabı sen kavrattın

biricik öğretmenim

güzel şarkı söylüyor

resimler yapıyorum

hepsi senin eserin

biricik öğretmenim

Esra Muta Akdoğan

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..