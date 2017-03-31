Demirtaş açıklık grevini sona erdirdi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bu sabah başlattığı açlık grevini sonlandırdı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Edirne F Tipi Cezaevi’ne konuldu. HDP Genel Merkezi dün, Demirtaş ile Zeydan’ın bu sabahtan itibaren açlık grevine başlayacaklarını açıkladı. Açıklamada, “”Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz” denildi.

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HDP Genel Merkezi, Demirtaş ve Zeydan’ın açlık grevlerini akşam saatlerinde sona erdirdiğini açıkladı. Açıklamada, “Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın partimize ve kamuoyuna gönderdiği mesaj aşağıdaki gibidir. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda 25 Şubat 2017 tarihinden beri devam eden açlık grevinin, cezaevi yönetimi ile kurulan diyalog ve sorunların çözümü için ortaya konulan karşılıklı iyi niyet taahhütleri çerçevesinde sonuçlandırılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Açlık grevlerinin devam ettiği diğer cezaevi müdürleri başta olmak üzere, Cezaevleri Genel Müdürü’nü ve Adalet Bakanı’nı açlık grevini devam ettiren mahkumlarla diyalog içerisinde sorunların çözümü için inisiyatif almaya, tutsakları da diyalog zemini çerçevesinde açlık grevlerini bitirebilmek için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Edirne Cezaevi gibi diğer cezaevleri için de açlık grevleri tümden sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyor, büyük katkı sunan hukuk ve insan hakları kurumları ile avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklular da açlık grevini sona erdirdi. Bu konuda yapılan açıklamada ise, “Cezaevi İdaresi’nin, HDP’li vekillerimiz, Özgürlükçü Hukukçular Platformu, TOHAV, İHD yetkilileri ve son olarak da bizimle yapılan görüşmeler sonucunda diyalog kanalları açılmış; Cezaevi İdaresi var olan sorunları çözeceğinin sözünü vermiştir. Bunun sonucu olarak 31.03.2017 tarihi itibariyle, 25 Şubat’tan beri sürdürdüğümüz süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemini sonuçlandırmış bulunmaktayız. Katkısı geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” denildi. DHA