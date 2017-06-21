Demirtaş Erdoğan’ın başdanışmanından tazminat kazandı ama…

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan kazandığı tazminat iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kişilik haklarına hakarette bulunduğu gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 9 bin lira manevi tazminat ödemesine yönelik verilen mahkeme kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırıldı. Kararda, Saral’ın paylaştığı “Vekil kılığına girmiş namussuzları mecliste saklamak ne ola ki?” sözlerinin rahatsız edici olsa bile hukuka aykırı olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 19 Ağustos 2016 günü HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Almanya’ya yaptığı ziyarette Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile çektirdiği fotoğrafı, “Bellevue Sarayı’nın kripto sığıntısı, boynunda tasması Alman yosması; Ey soysuz kahpe!Hesap göreceğiz artık sizinle” yazısı ile birlikte Twitter hesabından paylaştı. Saral’ın başka bir paylaşımda “İllerimizde bu kadar can giderken ve içi kan ağlayan aileler var iken bu vekil kılığına girmiş namussuzları mecliste saklamak ne ola ki” sözlerini kullanması üzerine, Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, Saral hakkında tazminat davası açtı.

9 BİN LİRALIK TAZMİNAT İPTAL EDİLDİ

Diyarbakır 6’ncı Asliye Hukuk Mahkemesi 26 Ekim 2016 tarihinde kararını açıklarken davanın kubulüne karar vererek, 9 bin lira manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte Oktay Saral’dan alınarak, Selahattin Demirtaş’a verilmesine hükmetti. Kararın açıklanması ardından Demirtaş’ın avukatı tazminatın az olduğu, Saral’ın avukatı ise, fazla olduğu gerekçesiyle kararın bozulması için itirazda istinaf isteminde bulundu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, Selahattin Demirtaş’ın avukatının istinaf isteminin reddine, Oktay Saral’ın avukatının isteminin ise kabulüne karar verdi. Saral’ın 9 bin lira tazminat ödemesine ilişkin kararın kaldırılmasına hükmeden mahkeme, Demirtaş’ın açtığı manevi tazminat davasının da reddine karar verdi. Yargılama giderlerinin Demirtaş’ın üzerine bırakılmasına karar veren mahkeme,Saral’ın yatırdığı 85.70 liralık başvuru harcının da Demirtaş’tan tahsil edilmesine hükmetti. Mahkeme verilen kararın kesin olmak üzere oy birliği ile alındığını açıkladı.

“SÖZLERİN MUHATABI BELLİ DEĞİL”

Kararın gerekçesinde Saral’ın Twitter hesabından yazdığı “Bellevue Sarayı’nın kripto sığıntısı Boynunda tasması Alman Yosması; Ey soysuz kahpe! Hesap göreceğiz artık sizinle” sözlerinin muhatabının belli olmadığını belirtildi. Mahkeme, fotoğraftaki diğer kişilerin Alman milletvekili olduğunu kaydetti. Haksız fiilin unsurlarından olan zarar ile eylem arasındaki illiyet bağının bu yazıda bulunmadığı ifade edilen kararda, bu yazı nedeniyle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

“VEKİL KILIĞINA GİRMİŞ NAMUSSUZLAR” SÖZÜ HUKUKA AYKIRI DEĞİL”

Oktay Saral’ın Twitter hesabında yazdığı “İllerimizde bu kadar can giderken ve içi kan ağlayan aileler var iken bu vekil kılığına girmiş namussuzları mecliste saklamak ne ola ki” yazısının ise rahatsız edici nitelikte olduğunu vurgulayan mahkeme, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün anayasaya göre temel hak ve özgürlükler kapsamında olduğunu ifade etti. 1969, 1976, 1987, 1989, 1993 ve 1998 yıllarında verilmiş Yargıtay kararlarını örnek gösteren mahkeme, yazılan yazılar rahatsız ve sarsıcı nitelikte olsa da düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kapsamında kaldığını belirtti. Demirtaş’ın başkanı bulunduğu ve ülkeyi yönetmeye talip bir siyasi partinin, ülkede gerçekleşen terör öylemlerine karşı takındığı tavrın eleştirildiğini vurgulayan mahkeme, bu durumun sosyal medya yolu ile düşünceyi açıklama ve eleştiri hakkı kapsamında kaldığını ve hukuka aykırı olmadığını belirtti. Yazıların sert eleştiri düzeyinde kaldığı kaydedilen kararda, Demirtaş’ın siyasi kişilik olmasının da dikkate alındığında sert eleştirilere katlanması gerektiği ifade edildi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, yargının hiç bir dönem bu kadar siyasallaşmadığını savunurken şöyle dedi:

“Hakarete uğrayanın Demirtaş, failin ise siyasal iktidara mensup biri olması halinde yargının nasıl bir aklama uğraşına girdiğini açıkça gösteren bir karar. Siyasilerin birbirine “namussuz, yosma, boynunda tasma” şeklinde hitap edebileceğini ve bunun siyasi eleştiri olarak kabulü gerektiğini söyleyen bir karar. Bu toplumda her hangi biri, bizzat kararı verenler de dahil hiç kimse kendisine böyle hitap edilebileceğini kabullenemez. Ancak, Demirtaş ve siyasi rakipleri söz konusu olunca maalesef böylesi hukuk garabetleri ortaya çıkıyor. Karar kesin olup, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapacağız. Anayasa Mahkemesi kararına göre AİHM’e başvurmamız söz konusu olabilir.” (Felat Bozarslan/DHA)