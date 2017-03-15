Demiryolu tamir makinesi devrildi: 3 işçi öldü

Adana'da freni patlayan demiryolu tamir aracındaki işçiler durumu bildirip yardım istedi. Ekipler alarma geçti. Güzergahta önlem aldılar, karşı yönden gelen tren durdurulup geri hareket ettirildi. Ancak çabalar yetmedi. Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Karaisalı İlçesi’ndeki Varda Köprüsü yakınlarındaki demiryolunda bakım ve onarım çalışması yapan yol tamir makinesi saat 17.30 sıralarında freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada yaşamını yitirenlerin tren teşkil memuru Erdal Acar, taşeron şirkette çalışan demiryolu işçileri Sedat Aktaş ve Semih Tezcan olduğu bildirildi.

Araçta bulunan işçilerin tren yolu ekiplerine durumu bildirmeleriyle alınan önlemlere rağmen acı kazanın yaşanmasına engel olunamadı.

BAKAN ELVAN, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Mersin’de bir etkinliğe katılmak üzere uçakla Adana Havaalanı’na gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kendisini karşılayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili bilgi alan Bakan Elvan, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

DHA