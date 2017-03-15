Demiryolu tamir makinesi devrildi: 3 işçi öldü

Karaisalı İlçesi’ndeki Varda Köprüsü yakınlarındaki demiryolunda bakım ve onarım çalışması yapan yol tamir makinesi saat 17.30 sıralarında freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada yaşamını yitirenlerin tren teşkil memuru Erdal Acar, taşeron şirkette çalışan demiryolu işçileri Sedat Aktaş ve Semih Tezcan olduğu bildirildi.
Araçta bulunan işçilerin tren yolu ekiplerine durumu bildirmeleriyle alınan önlemlere rağmen acı kazanın yaşanmasına engel olunamadı.
Mersin’de bir etkinliğe katılmak üzere uçakla Adana Havaalanı’na gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kendisini karşılayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili bilgi alan Bakan Elvan, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
DHA