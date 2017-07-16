Demokrasi Şöleni için Taksim’e akın ettiler

Vatandaşlar 15 temmuz demokrası şölenleri nedeniyle Taksim'e akın etti. Şehit Ömer Halisdemir'in heykeline yoğun ilgi görürken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar 15 temmuz demokrası şölenleri nedeniyle Taksim’e akın etti. Şehit Ömer Halisdemir’in heykeline yoğun ilgi görürken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşlarda anı defterine duygularını yazdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri ve anıtları kitapların bulunduğu standta giden vatandaşlar kitapları inceleme fırsatı buldu. Ayrıca bir sucuk firmasının iki ayrı nokta açtığı statta büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ücretsiz dağıtılan yiyecekleri almak için uzun kuyruklar oluşturdu. (DHA)