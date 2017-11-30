Deneyimli gazetecinin feci ölümü! 5’inci kattan düştü…

İstanbul’da TRT World’de editör ve serbest muhabir olarak çalışan deneyimli gazeteci Yasmina Ryan arkadaşının evinin penceresinden düşerek can verdi. Polis gazeteci Ryan'ın ölümünün, kaza yada intihar olduğu üzerinde duruyor.

Olay, Beşiktaş, Ortaköy, Dereboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre TRT Word'te editör olarak görev yapan Yasmina Ryan, Çarşamba akşamı bir arkadaşının evine gitti. Sohbet eden arkadaşlar daha sonra yemek yedi. Bir süre sonra Ryan kalacağı odaya geçti. Arkadaşı ise uyumak için kendi odasına çekildi. Saat 01.30 sıralarında Yasmin Ryan 5'inci katta yaşayan arkadaşının evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından İstanbul Emniyeti'ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Ryan'ın ev arkadaşının ifadesine başvuruldu. Ryan’ın ev arkadaşının düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu gördüğü durum karşısında sağlık ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Yasmina Ryan’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayın kaza mı, intihar mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.

TECRÜBELİ GAZETECİ

Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak giren olayda can veren Yasmina Ryan, gazeteciliğe Yeni Zelanda’da başladı. Cezayirli göçmenleri konu alan yazı dizisiyle 2010 yılında Uluslararası Gazetecilik Mükemmellik Ödülü aldı. New York Times ve Herald Tribune için “çevrim içi yapımcı” ve video gazeteci olarak çalışan Ryan daha sonra Al Jazeere English’te görev aldı. Ryan, 2011 yılında başladığı görevinde Tunus’taki ayaklanmayı takip etti. Fransa’da 2012 seçimlerini, aynı yıl Bingazi’deki ABD Büyükelçiği’ne saldırıyı haberleştirdi. ABD’deki 2016 yılı seçimlerini izleyen tecrübeli gazetecinin geçtiğimiz yıl TRT Worl'de göreve başladığı öğrenildi.