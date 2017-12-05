CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceği açıklanmıştı.

Baykal, tedavisinin geri kalanı için bu sabah Almanya’ya gitti.

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“Ailesini isteği üzerine Almanya'ya gidecek”

Geçtiğimiz günlerde yaptı açıklamada Baykal'ın fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının devam ettiğini dile getiren Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Almanya'da bir merkeze devam edecek” demişti.