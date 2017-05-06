Deniz Baykal’dan Abdullah Gül’e yanıt

Deniz Baykal'ın "Adayımız CHP'li olmayabilir. Abdullah Gül ismi gelirse ciddiye alırım" sözlerine Abdullah Gül "Geçen günlerde bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri" demişti. Gül'ün bu sözlerine Deniz Baykal'dan bir açıklama geldi. Baykal, Abdullah Gül'ün sözlerine, "Sayın Gül’ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı" şeklinde cevap verdi.

İstanbul Esenyurt’taki Serhan Tirit Merkez Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı kastederek, “Geçen günlerde bir siyasetçinin çeşitli kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı çeşitli taktikler, o konuşmada beni de söz konusu etti. Açıkçası ben ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri” dedi. Gül’ün bu sözlerine Deniz Baykal cevap verdi. Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet’teki yazısında Deniz Baykal ile görüşmesini aktardı. İşte Ahmet Hakan’ın yazsının o bölümü…

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SORULDU, SÖYLEDİM

Ben sizin programınızda izlememiz gereken yol haritasını anlattım. Benim çizdiğim yol haritasında ne Sayın Gül ne de o konumdaki bir kişi yer alıyordu. Ben partimin ilkeleri ve anlayışı doğrultusunda en geniş tabanlı bir adayın belirlenmesini önerdim. Abdullah Gül'ü siz bana sordunuz.

SÖYLEDİĞİM ŞUDUR

Gül'ü sorduğunuzda ben siyasi nezaket ve saygı anlayışı içinde “Böyle bir niyeti varsa ve yüzde 49'un duyarlılıkları ile kendisini bağlantılı kılabiliyor ise o zaman gereken yapılır, onun bileceği iştir” dedim.

ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ

Sayın Gül'ün yaptığı açıklamadan benim çıkardığım sonuç şu: Adalet ve Kalkınma Partisi çevrelerinin biraz kaygıyla karışık olarak gündeme getirdikleri olasılık o kadar da boşuna değilmiş. Yani Sayın Gül'ün böyle bir olasılığı kararlı bir tavırla reddeden bir tutum içinde olmadığı ortaya çıktı.

SORUMLU BEN DEĞİLİM

Gül'ün bu açıklamayı yapmak zorunda kalmasının sorumlusu ben hiçbir şekilde değilim. Bu tamamen kendi ortamında gelişen bir şeydir. Ancak Sayın Gül, öyle anlaşılıyor ki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bugüne kadar yapılan spekülasyonları ortadan kaldırma niyeti ve kararlılığı içinde değil.