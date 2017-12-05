Deniz Seki’nin hakimi ‘imamlarla’ irtibatlı çıktı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki’ye “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının onanması yönünde oy kullanan Yargıtay eski üyesi Hakkı Torlak hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla dava açıldı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Torlak hakkındaki iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı. İddianamede Torlak'ın, 15 Temmuz'dan 9 ay önce ByLock mesajlarında darbe olacağını yazan yargısının sivil imamlarından Yusuf Doğan ile irtibatlı olduğu, çocuğunun eğitimiyle de FETÖ'nün eğitim biriminin ilgilendiği kaydedildi. Haziran ayında tahliye olan Seki, kendisine FETÖ'cülerin kumpas kurduğunu belirterek, yeninden yargılanmak istediğini söylemiş ve Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

“TSK İÇİNDE ÜRETİLMİŞ DELİL”

Torlak hakkındaki iddianamede FETÖ'nün yargı yapılanması detaylarıyla anlatıldı. Çocukların örgütün bünyesine alınarak yetiştirildiği, ideolojik eğitimden geçen bu çocukların beynine ‘Vatan' kavramı yerine ‘Hizmet', ‘Demokrasi' yerine de ‘Siyasal iktidarın ele geçirilmesini amaçlayan oligarşik totaliter bir yönetim biçimi' işlendiği vurgulandı.

İddianamede, Ergenekon, Balyoz Kozmik Oda ve Askeri Casusluk gibi kumpas davalari için şu değerlendirme yapıldı: “Örgütün, TSK'daki mevcut yapılanmasını tamamlamak adına; üretilmiş delil, özel hayatın gizliliğini ihlal, toplum önünde saygınlıkları yok etme, iftira gibi yöntemler ile askeri personel hakkında davalar açarak büyük bir mağduriyete neden olduğu anlaşılmıştır…” Torlak ile ilgili tanık ve şüpheli beyanlarına da yer verildi.