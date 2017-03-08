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Deniz Yücel ‘neden tutuklandığını’ açıkladı

CHP milletvekillerinin Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği gazeteciler arasında bulunan Deniz Yücel "Sosyal medya mesajlarımdan değil, Die Welt'teki haberlerim nedeniyle tutuklandım" dedi.
08:358 Mart 2017
Gündem
Deniz Yücel ‘neden tutuklandığını’ açıkladı
CHP milletvekillerinin Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği gazeteciler arasında bulunan Deniz Yücel "Sosyal medya mesajlarımdan değil, Die Welt'teki haberlerim nedeniyle tutuklandım" dedi.

CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Utku Çakırözer Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi muhabir, yazar ve yöneticileri ile diğer gazetecileri ziyaret etti. Tanrıkulu ve Çakırözer, sosyal medya mesajı gerekçe gösterilerek tutuklanan CHP Maltepe İlçe Gençlik Kolları üyesi Samet Burak Sarı ile Die Welt Gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel ile de görüştü. T24’den Hülya Karabağlı’nın haberine göre; koğuşta bir haftadır tecritte tek başına kaldığını anlatan Yücel, basında hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını, sosyal medya mesajları nedeniyle değil, Die Welt gazetesinde yayımlanan haber ve yazıları nedeniyle tutuklandığını savundu. Yücel, savcılık ve mahkeme aşamasında delil olarak dosyaya konan yazılarının Türkçe çevirilerinde yanlışlar ve eksikler olduğunu, bunu mahkemede örnekleriyle anlatmasına rağmen itirazlarının dikkate alınmadığını da belirtti.

Tanrıkulu ve Çakırözer sadece Yücel’i değil, diğer gazetecileri de ziyaret etti. Gazetecilerin ortak talebi ise “Bir an önce iddianamelerinin hazırlanması ve mahkeme önüne çıkarılmaları” oldu.

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Son güncelleme: 08:5908.03.2017
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