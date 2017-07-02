Denizde korkunç olay: Yatalak adam boğuldu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yatalak hasta olduğu öne sürülen bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Büyükkumla Mahallesi'nde yatalak hasta olduğu öne sürülen Adem D. (51) ile çocukları ve eşi ile denize gitti. Eşi ve çocukları tarafından sıcaklardan dolayı rahatlatmak amacıyla denize sokulan adam bir süre sonra suda çırpınmaya başlayınca, Adem D.'yi ailesi ve çevredekiler denizden çıkararak bir otomobille Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Adem D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adem D.'nin yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirirken, şahsın bir süredir yatalak olarak tedavi gördüğü öğrenildi.

Gemlik polisi ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçük Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Adem D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.