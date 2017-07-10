Denizde sınırımız yok adacıklarda sorun var

Ege’de tam 18 adamızın Yunanistan tarafından işgal edilmesine sessiz kalan Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklamaya imza attı. MHP Milletvekili Tor’un soru önergesine yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, çoğu Büyükada’dan büyük olan adalar için ‘adacık ve kayalıklar’ ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altında olan kara sularımızdaki 18 adamızın Yunanistan tarafından işgaline ses çıkarmayan hükümetten tarihi bir ‘gaf' geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sadece biri bile Büyükada'dan iki kat büyük olan adalar için, “Bazı adacık ve kayalıklarda sorun var” dedi.

Yunanistan son 12 yılda adalarımızı işgal ederken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un “başkomutan” sıfatıyla Muğla'ya bağlı Keçi Adası'nı ziyaret etmesi, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in Aydın'a bağlı Hurşit Adası'nda silahlandırılan sivil milislerin eğitimine katılması, Yunanistan'ın işgal edilen 6 adaya 10 üst kurularak 4 bin asker konuşlandırılması, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un işgal altındaki Eşek Adası'nda “kuzu çevirmesi” kamuoyunda tepkilere yol açtı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 12 yılda Ege Denizi'ndeki 18 adamızın göz göre göre işgal edilmesi skandalını Meclis gündemine taşıdı. Tor, en son Muğla'ya bağlı Keçi Adası'na Yunanistan bayrağı çekildiği, Yunan askerlerinin adada rahatça dolaştığı ve Turgut Reis yönüne çevrili çelik top yerleştirildiği iddialarını Dışişleri Bakanı'na sordu.

‘TESPİT EDİLMİŞ DENİZ SINIRI YOK'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tor'un soru önergesine verdiği yanıtta, Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'nin egemenliği altında bulunan adalar için ‘bazı adacık ve kayalıklar' ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de birbirleriyle bağlantılı bir dizi sorun bulunduğunu belirterek şöyle dedi: “Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak iki ülke arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması da bu sorunlar arasında yer almaktadır. Ege meseleleri Yunanistan ile aramızda mevcut diyalog kanalları çerçevesinde tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Ülkemiz, bu sorunların tümüne hukuk çerçevesinde hakkaniyete uygun ve ülkemizin menfaatleri gözetilerek diyalog yoluyla çözüm getirilmesini arzu etmektedir.”





POLİTİKAMIZDA DEĞİŞLİK YOK

Ege sorunlarının çözümü konusunda, AKP iktidarları öncesi ve sonrası dönemde izlenen politikalarda bir değişiklik bulunmadığını öne süren Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımın 1996 yılından bu yana yaptığı muhtelif açıklamalarla kamuoyumuzla paylaşılmış, bu çerçevede Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimiz ve teşebbüs edilmesi halinde bunların hukuki açıdan bir sonuç doğurmayacağı duyurulmuştur. AK Parti hükümetleri döneminde, Ege'deki adaların hukuki ve fiili statüsünde hiçbir değişiklik olmamıştır.”

KUZU BİLE ÇEVİRDİLER

16 Nisan 2017 günü Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis ile birlikte Aydın'a bağlı işgal altındaki Eşek Adası'na helikopterle gitti…

Bakan ve beraberindeki heyetin gelişi sırasında Yunan askerleri de Eşek Adası'nda kuzu çevirdi. Skandal SÖZCÜ'nün haberiyle Türkiye'nin gündemine geldi.